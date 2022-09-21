Байден официально предложил кандидатуру посла США в России
Президент США предложил назначить на должность посла Соединенных Штатов в России действующую руководительницу американского посольства в Армении Линн Трейси
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Трейси ранее занимала должности старшего советника по России в бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии и замглавы миссии в посольстве США в Москве.
Также она работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.
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