Об этом говорится на сайте Белого дома.

Трейси ранее занимала должности старшего советника по России в бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии и замглавы миссии в посольстве США в Москве.

Также она работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.

20 сентября Джо Байден заявил, что вторжение России в Украину нарушает устав ООН, принятый в 1945 году после Второй мировой войны.

В тот же день Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины.

В США ожидают, что все больше иностранных банков будут переставать обслуживать российскую платежную систему "Мир".