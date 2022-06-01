Байден официально подтвердил передачу Украине систем залпового огня
Соединенные Штаты Америки передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
"Народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решительностью, смело борясь за защиту своей страны и демократии от российской агрессии. Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров и продолжать передавать Украине вооружение и оборудование для защиты", – говорится в заявлении администрации американского президента.
Байден подтвердил, что новый пакет военной помощи будет содержать реактивные системы залпового огня HIMARS с боевыми боеприпасами.
- 28 мая военный эксперт Сергей Згурец заявил в эфире Еспресо, что системы залпового огня HIMARS и MLRS улучшат качество ведения боевых действий в борьбе с российским захватчиком.
- В тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала , что новейшие ракетные системы, в частности HIMARS, в ближайшие недели будут в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное