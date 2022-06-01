Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решительностью, смело борясь за защиту своей страны и демократии от российской агрессии. Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров и продолжать передавать Украине вооружение и оборудование для защиты", – говорится в заявлении администрации американского президента.



Байден подтвердил, что новый пакет военной помощи будет содержать реактивные системы залпового огня HIMARS с боевыми боеприпасами.

28 мая военный эксперт Сергей Згурец заявил в эфире Еспресо, что системы залпового огня HIMARS и MLRS улучшат качество ведения боевых действий в борьбе с российским захватчиком.

В тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала , что новейшие ракетные системы, в частности HIMARS, в ближайшие недели будут в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb