Байден одобрил отправку американских войск в Европу на фоне угрозы со стороны РФ, - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова американских чиновников.



По словам чиновников, развертывание войск – это демонстрация поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу в связи с военными действиями России вблизи Украины.



Ожидается, что Пентагон объявит о развертывании тысяч дополнительных американских войск на передовых позициях в Европе сегодня вечером, 2 февраля.



По словам источников, планируется переместить около 2 тыс. американских военных в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.



Также 8500 военнослужащих в США были приведены в состояние повышенной готовности на случай, если американские силы быстро понадобятся.



Отмечается, что США и НАТО имеют десятки тысяч других находящихся в Европе военных и могут привлечь их для дополнительных развертываний в странах восточноевропейских союзников.



Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими странами, поскольку НАТО еще не задействовало многонациональные силы реагирования.

Напомним, ранее президент США заявил, что принял решение о передислокации дополнительного американского вооруженного контингента в страны НАТО в Восточной Европе.