Байден одобрил отправку американских войск в Европу на фоне угрозы со стороны РФ, - CNN
Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за растущей угрозы со стороны России. Ожидается, что войска будут развернуты "в ближайшие дни"
Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова американских чиновников.
По словам чиновников, развертывание войск – это демонстрация поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу в связи с военными действиями России вблизи Украины.
Ожидается, что Пентагон объявит о развертывании тысяч дополнительных американских войск на передовых позициях в Европе сегодня вечером, 2 февраля.
По словам источников, планируется переместить около 2 тыс. американских военных в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.
Также 8500 военнослужащих в США были приведены в состояние повышенной готовности на случай, если американские силы быстро понадобятся.
Отмечается, что США и НАТО имеют десятки тысяч других находящихся в Европе военных и могут привлечь их для дополнительных развертываний в странах восточноевропейских союзников.
Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими странами, поскольку НАТО еще не задействовало многонациональные силы реагирования.
- Напомним, ранее президент США заявил, что принял решение о передислокации дополнительного американского вооруженного контингента в страны НАТО в Восточной Европе.
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