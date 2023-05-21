Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Зеленский пообещал ему не бить из них по территории РФ
Президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ
Об этом он заявил на брифинге .
"Обучение украинских пилотов будет начато на самолетах 4 поколения, включая F-16, чтобы поддержать Украину и ее способность себя защитить даже лучше, чем раньше", - отметил Байден.
Глава США пояснил, что F-16 пока не нужен для боевых действий в Украине.
"Что касается F-16 — они не нужны, например, в Бахмуте. Они не принесут там дополнительной пользы. Все необходимое вооружение, в частности танки, Украина уже имеет", - говорит президент.
Несмотря на это, он пояснил, что эти самолеты будут необходимы в дальнейших боях.
"Я не думаю, что F-16 сейчас будут участвовать в боевых действиях. В ближайшее время начнется контрнаступление, и если оно пройдет успешно, то дальше нужно будет воевать с базирующимися на большом расстоянии россиянами, для которого не хватит дальности нынешних танков", – сказал Байден.
По словам президента США, Зеленский заверил, что Украина не будет использовать F-16, чтобы зайти на "географическую территорию РФ", но там, где есть российские войска на украинской территории, защитники Украины будут их использовать.
- Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
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