Об этом он заявил на брифинге .

"Обучение украинских пилотов будет начато на самолетах 4 поколения, включая F-16, чтобы поддержать Украину и ее способность себя защитить даже лучше, чем раньше", - отметил Байден.

Глава США пояснил, что F-16 пока не нужен для боевых действий в Украине.

"Что касается F-16 — они не нужны, например, в Бахмуте. Они не принесут там дополнительной пользы. Все необходимое вооружение, в частности танки, Украина уже имеет", - говорит президент.

Несмотря на это, он пояснил, что эти самолеты будут необходимы в дальнейших боях.

"Я не думаю, что F-16 сейчас будут участвовать в боевых действиях. В ближайшее время начнется контрнаступление, и если оно пройдет успешно, то дальше нужно будет воевать с базирующимися на большом расстоянии россиянами, для которого не хватит дальности нынешних танков", – сказал Байден.

По словам президента США, Зеленский заверил, что Украина не будет использовать F-16, чтобы зайти на "географическую территорию РФ", но там, где есть российские войска на украинской территории, защитники Украины будут их использовать.