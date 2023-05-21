Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Зеленский пообещал ему не бить из них по территории РФ

Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Зеленский пообещал ему не бить из них по территории РФ

21 мая, 2023 воскресенье
15:47
Война с Россией

Президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ

Об этом он заявил на брифинге .

"Обучение украинских пилотов будет начато на самолетах 4 поколения, включая F-16, чтобы поддержать Украину и ее способность себя защитить даже лучше, чем раньше", - отметил Байден.

Глава США пояснил, что F-16 пока не нужен для боевых действий в Украине.

"Что касается F-16 — они не нужны, например, в Бахмуте. Они не принесут там дополнительной пользы. Все необходимое вооружение, в частности танки, Украина уже имеет", - говорит президент.

Несмотря на это, он пояснил, что эти самолеты будут необходимы в дальнейших боях.

"Я не думаю, что F-16 сейчас будут участвовать в боевых действиях. В ближайшее время начнется контрнаступление, и если оно пройдет успешно, то дальше нужно будет воевать с базирующимися на большом расстоянии россиянами, для которого не хватит дальности нынешних танков", – сказал Байден.

По словам президента США, Зеленский заверил, что Украина не будет использовать F-16, чтобы зайти на "географическую территорию РФ", но там, где есть российские войска на украинской территории, защитники Украины будут их использовать.

  • Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Владимир Зеленский
Джо Байден
США
F-16
Читайте также:
Євген Пригожин та його найманці
20 мая, 2023 суббота
Пригожин утверждает, что оккупанты полностью захватили Бахмут. Минобороны Украины отрицает
МЗС Польщі
20 мая, 2023 суббота
Проблемы в украинско-польских отношениях выгодны только России, - замглавы МИД Польши о дипломатической перепалке вокруг Волынской трагедии
Путін
20 мая, 2023 суббота
Программа замены Путина уже запущена, - Пионтковский
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
21 мая
16:32
Ди Каприо и Лили Гладстон в Каннах встретили 9-минутными овациями за роль в фильме "Убийцы лунного цветка"
16:28
Количество самолетов F-16, которые предоставят Украине, еще неизвестно, - Зеленский
16:25
Эксклюзив
Успехи на фронте усиливают дипломатическую позицию Украины в мире, - дипломат Чалый
16:15
Ударный дрон R-50 (Беларусь)
Беларусь создала ударный дрон R-50, которым заинтересовались россияне
16:08
На фото замок Шарлоттенбург
В Германии начали расследовать возможное отравление двух россиянок на мероприятии, организованном Ходорковским
16:06
OPINION
Россия никогда не была демократической и не станет такой
16:04
В Луганской области погиб исследователь древней украинской музыки Кузьминский
15:46
Россия должна передать ЗАЭС под контроль Украины и МАГАТЭ, - Зеленский
15:41
Самолеты миссии НАТО будут временно базироваться в Латвии вместо Эстонии
15:26
РФ обстреляла поселок в Херсонской области, погиб мужчина
15:22
Украинские войска приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение, - Сырский
15:13
Эксклюзив
Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова, - Пионтковский
15:04
Эстония и Латвия объявили о переговорах о закупке немецкой системы ПВО Iris-T
14:56
Обновлено
На митинге в Кишиневе приняли резолюцию о включении евроинтеграции в конституцию Молдовы
14:45
Глава Европарламента поддержала инициативу Молдовы вступить в ЕС
14:38
Джо Байден
Байден: РФ в боях за Бахмут потеряла 100 тыс. бойцов
14:24
Эксклюзив
Следует понимать, что контрнаступление не закончит войну, - главред "Главкома" Шлинчак
14:12
В РФ могут запретить выезд за границу мужчинам, получившим повестку
14:03
OPINION
О ядерных угрозах Москвы
13:59
молния
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в понедельник ждать дождей с грозами
13:55
Обновлено
Бахмут не захвачен Россией, - Зеленский
13:43
Антониу Гутерреш
Гутерреш заявил, что Совбез ООН не выполняет своих основных функций, поэтому пора его реформировать
13:41
Эксклюзив
В том, как власти докладывают о событиях на фронте, мы не должны стать Россией, - главред "Главкома" Шлинчак
13:36
Украинская теннисистка Калинина не смогла доиграть финал на турнире WTA в Риме
13:30
ВСУ поразили штаб оккупантов в Бердянске
13:13
Польша должна вернуть приобретенные территории после Второй мировой и вернуть РФ деньги за восстановление, - спикер госдумы Володин
13:10
Эксклюзив
Бахмут
Бахмут не имеет стратегического значения для россиян, - эксперт по нацбезопасности Жовтенко
13:10
Оноприенко принесла Украине первое за 18 лет индивидуальное золото ЧЕ по художественной гимнастике
13:08
Georgian Airways, которая летает в РФ, запретила президенту Грузии летать ее самолетами
12:26
Армия РФ держит в Черном море два ракетоносителя с восемью "калибрами"
12:19
Бахмут в полуокружении ВСУ, - Маляр
12:10
По 12 самолетов за один раз: Игнат считает, что истребители F-16 Украине будут передавать подразделениями
12:01
OPINION
Политики, спекулировавшие на теме Волынской трагедии, сбежали в Россию
11:48
Бахмут уничтожен, бои продолжаются в юго-западной части города, - Череватый
11:41
В результате российских обстрелов предприятия в Купянске ранены три человека
11:34
Зеленский выразил желание, чтобы саммит формулы мира состоялся в июле
11:34
Обновлено
УПЛ: "Динамо" разбило "Александрию", "Заря" одолела "Ингулец", результаты других матчей 27-го тура
11:30
Инфографика
Курс валют на 20 мая: сколько стоят евро и доллар в обменниках
11:18
Ломаченко - Хейни: обнародованы судейские записки и статистика ударов
11:16
Греция
В Греции проходят выборы в парламент
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV