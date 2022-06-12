Об этом сообщает "24 канал".

Бринк сказала, что слова Джо Байдена о предупреждении о начале вторжения "не заслуживают того, чтобы быть новостью".

"Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал в течение этой войны", – заверила госпожа.

Бриджит Бринк отметила, что Зеленский и украинский народ вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав, что Украина никогда не будет покорена России.

30 мая Бринк стала послом США в Украине.

11 июня Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не хотел слышать предупреждения о российском вторжении.

Представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины осознавал риск полномасштабного вторжения России, но партнеры не прислушались к его просьбе о превентивных санкциях.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский знал все возможные сценарии российского вторжения.

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