Байден очень уважает Зеленского, - посол США в Украине
Посол США Бриджит Бринк заявила, что Джо Байден очень уважает президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает "24 канал".
Бринк сказала, что слова Джо Байдена о предупреждении о начале вторжения "не заслуживают того, чтобы быть новостью".
"Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал в течение этой войны", – заверила госпожа.
Бриджит Бринк отметила, что Зеленский и украинский народ вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав, что Украина никогда не будет покорена России.
30 мая Бринк стала послом США в Украине.
- 11 июня Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не хотел слышать предупреждения о российском вторжении.
- Представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины осознавал риск полномасштабного вторжения России, но партнеры не прислушались к его просьбе о превентивных санкциях.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский знал все возможные сценарии российского вторжения.
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