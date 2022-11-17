Байден обжаловал заявление Зеленского о происхождении упавшей в Польше ракеты
Президент США Джо Байден обжаловал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не украинского происхождения
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Байдена.
"Это не доказательство", - сказал Байден журналистам в Белом доме по возвращении из поездки в Азию.
Известно, что на месте падения ракеты работает польско-американская следственная группа и украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.
По словам главы Бюро международной политики при президенте Польши Якуба Кумоха, среди доказательств у следствия есть обломки ракеты и глубина кратера. Сейчас эксперты рассчитывают направление, откуда прилетела ракета, количество топлива, которое она использовала.
- 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
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