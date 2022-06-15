Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $1 млрд, а перед этим пообщался с Зеленским

Об этом говорится в заявлении Байдена на официальной странице Белого дома.

"Я подтвердил свою приверженность тому, что Соединенные Штаты будут стоять рядом с Украиной, поскольку она защищает ее демократию и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность перед лицом непровоцированной российской агрессии", – говорится в заявлении Байдена.

Также Байден рассказал, какую помощь будет включать новый транш:

"Я проинформировал Президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд безопасности, включая дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые нужны украинцам для поддержки их обороны. Мы также обсудили сегодня в Брюсселе министра Остина по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил".

США также предоставит 225 миллионов долларов гуманитарной помощи, которая, по словам Байдена, пойдет на "обеспечение безопасной питьевой воды, критически важных медицинских товаров и медицинской помощи, еды, жилья и наличных денег для семей для приобретения предметов первой необходимости".

Отметим, что последний раз президенты США и Украины общались по телефону в апреле.

Сегодня, 15 июня, стало известно, что США выделят около $1 млрд на противокорабельные ракетные системы, снаряды для гаубиц и артиллерийские ракеты для Украины

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