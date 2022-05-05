Байден объявил о назначении нового пресссекретаря Белого дома

Об этом идет речь на сайте президента США.

Карин войдет в должность пресс-секретаря, заменив Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая.

"Карин не только имеет опыт, талант и порядочность, необходимые для этой непростой работы, но она и дальше будет вести путь в общении о работе администрации Байдена-Харриса от имени американского народа. Мы с Джилл давно знаем и уважаем Карин, и она будет сильным голосом , который будет выступать за меня и эту администрацию", - говорится в сообщении.

Джо Байден поблагодарил свою предыдущую пресс-секретарь Джен Псаки за работу и высокие стандарты профессии:

"Джен Псаки установила стандарт для возвращения порядочности, уважения и приличия в комнату брифинга Белого дома. Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и правдиво общалась с американским народом и сохранила чувство юмора при этом. Я благодарю Джен за ее службу стране и желаю ей всего наилучшего в движении вперед".

Белый дом также объявил о возвращении Аниты Данн на должность старшего советника и помощника президента. Данн снова присоединится к сотрудникам Белого дома из своей коммуникационной и политической консалтинговой фирмы SKDK и будет помогать в продвижении политики и коммуникационных целей президента.

Справочно . Карин Жан-Пьер сейчас является главным заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента. Карин является многолетним советником президента Байдена, работая на руководящих должностях по коммуникациям и политическим вопросам в администрации Байдена, кампании Байдена, а также тогдашнему вице-президенту Байдену в администрации Обамы.

До участия в кампании она работала в должности директора по связям с общественностью MoveOn.org и политического аналитика NBC и MSNBC. Жан-Пьер занимала должность регионального политического директора Управления по политическим вопросам Белого дома во время администрации Обамы-Байдена и была заместителем директора во время предвыборной кампании президента Обамы в 2012 году. Она была юго-восточным региональным политическим директором кампании президента Обамы в 2008 году, заместителем руководителя кампании Мартина О'Мелли на пост президента, менеджером кампании по Инициативе репродуктивной свободы ACLU, а также заместителем руководителя аппарата и директором по законодательным и бюджетным вопросам для двух членов Города совет Нью-Йорка.

Ранее она работала в Центре сообщества и корпоративной этики, побуждая крупные компании изменить свою бизнес-практику и является автором публикаций. Жан-Пьер родилась на Мартинике и выросла в Нью-Йорке. Окончила Колумбийский университет.

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