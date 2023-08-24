Байден объявил новый пакет санкций за депортацию украинских детей в РФ

Об этом свидетельствует сайт Белого дома.

По словам Байдена, США работают со всеми странами, чтобы привлечь россиян к ответственности за военные преступления, совершенные ими в Украине, в том числе принудительный вывоз тысяч украинских детей в РФ.

"Этих детей похитили у родителей и держали отдельно от семей. Это бессовестно. И сегодня мы объявляем новые санкции, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях, а также потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - подчеркнул глава США.

Пока неизвестно, кого будут касаться эти санкции.

По случаю Дня Независимости Байден заверил, что его государство и другие партнеры в долгосрочной перспективе будут поддерживать Украину и помогать строить "безопасное и независимое" будущее.

"В этот День Независимости, как и после первого вторжения России в Украину в 2014 году, отважные украинцы и украинки защищают Украину от нападений на фундаментальные принципы, важные для каждой нации на планете - суверенитет и территориальную целостность. Они еще раз показывают миру, что за свободу следует бороться", - подчеркнул Байден и выразил надежду, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать этот день в мире.