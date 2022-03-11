Байден объявил новые санкции США против России: запрет на импорт товаров и новых инвестиций
Президент США Джо Байден объявил новые санкции США против России, в том числе об импорте российских товаров и вложении новых инвестиций в российскую экономику
- Напомним, что предварительно президент США Джо Байден призвал Конгресс предоставить Украине пакет помощи на $12 миллиардов.
- США запретили импорт нефти из России
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