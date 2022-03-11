Байден объявил новые санкции США против России: запрет на импорт товаров и новых инвестиций

Об этом президент Соединенных штатов заявил в своем выступлении.

Байден сообщил о запрещении новых инвестиций в любой сектор экономики РФ. Кроме того, США запрещают импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из Российской федерации.



Также будут введены дополнительные санкции против российской элиты и их семей – в частности, против руководителей российских подсанкционных банков и депутатов Госдумы.

Кроме того, президент США сообщил о немедленном согласовании срочной помощи Украине в сумме $13 млрд. Пакет помощи уже одобрен Сенатом Соединенных штатов Америки.