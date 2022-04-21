Байден объявил новую программу "Объединяемся для Украины"

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Это упрощенная программа для получения гражданами Украины гуманитарного пароля в США, согласно которому украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет и с правом на представление документов на трудоустройство в США.

Чтобы получить такое право, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь спонсора в Соединенных Штатах, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности.

Запуск программы состоится 25 апреля.

Также в посольстве обращают внимание на то, что начиная с 25 апреля гражданам Украины, находящимся на сухопутных пунктах пропуска через границей в США без действительной визы или без предварительного разрешения на поездку в Соединенные Штаты через программу "Объединяемся для Украины", будет отказано во въезде, их направят на подачу заявки через эту программу.

Напомним, сегодня Байден также сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн.

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