Байден объявил новую программу "Объединяемся для Украины"
Сегодня, 21 апреля, Президент США объявил новую программу "Объединяемся для Украины" (Uniting for Ukraine)
Об этом сообщает Посольство Украины в США.
Это упрощенная программа для получения гражданами Украины гуманитарного пароля в США, согласно которому украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет и с правом на представление документов на трудоустройство в США.
Чтобы получить такое право, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь спонсора в Соединенных Штатах, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности.
Запуск программы состоится 25 апреля.
Также в посольстве обращают внимание на то, что начиная с 25 апреля гражданам Украины, находящимся на сухопутных пунктах пропуска через границей в США без действительной визы или без предварительного разрешения на поездку в Соединенные Штаты через программу "Объединяемся для Украины", будет отказано во въезде, их направят на подачу заявки через эту программу.
- Напомним, сегодня Байден также сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн.
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