Байден объявил начальника ВВС Чарльза Брауна следующим руководителем генштаба США после генерала Милли
Президент США Джо Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США. Место Марка Милли займет генерал Чарльз Браун
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.
Глава американского государства поблагодарил Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.
"В должности главы ты провел наших военных из-за самой сложной обстановки в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", - отметил Байден.
Он также уточнил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли после того, как тот перестанет быть главой генштаба США.
"Поэтому сегодня мне представилась честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего", - заявил президент США.
При этом преемник станет новым главой генштаба США только в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.
Издание отмечает, что Марк Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года.
Кто такой генерал Чарльз Браун
Чарльз Браун родился в 1962 году. Он является 22-м начальником штаба Военно-воздушных сил США. Начал свою военную службу как командирский летчик, налетев более 3000 часов и 130 боевых часов. Белый дом заявлял, что генерал Браун сыграл важную роль в оказании военной помощи Украине и имеет опыт налаживания отношений между США и Китаем.
Ранее он также исполнял обязанности командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего авиацией Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов и исполнительного директора штаба боевых операций Тихоокеанского региона.
26 июля 2018 года ему присвоили звание генерала США.
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