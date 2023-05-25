Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Байден объявил начальника ВВС Чарльза Брауна следующим руководителем генштаба США после генерала Милли

Байден объявил начальника ВВС Чарльза Брауна следующим руководителем генштаба США после генерала Милли

25 мая, 2023 четверг
23:31
Мир Чарльз Браун

Президент США Джо Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США. Место Марка Милли займет генерал Чарльз Браун

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

Глава американского государства поблагодарил Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.

"В должности главы ты провел наших военных из-за самой сложной обстановки в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", - отметил Байден.

Он также уточнил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли после того, как тот перестанет быть главой генштаба США.

"Поэтому сегодня мне представилась честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего", - заявил президент США.

При этом преемник станет новым главой генштаба США только в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.

Издание отмечает, что Марк Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года.

Кто такой генерал Чарльз Браун

Чарльз Браун родился в 1962 году. Он является 22-м начальником штаба Военно-воздушных сил США. Начал свою военную службу как командирский летчик, налетев более 3000 часов и 130 боевых часов. Белый дом заявлял, что генерал Браун сыграл важную роль в оказании военной помощи Украине и имеет опыт налаживания отношений между США и Китаем.

Ранее он также исполнял обязанности командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего авиацией Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов и исполнительного директора штаба боевых операций Тихоокеанского региона.

26 июля 2018 года ему присвоили звание генерала США.

Джо Байден
США
Военные новости
Читайте также:
25 мая, 2023 четверг
"Валерий Федорович чувствует себя хорошо": офицер ВСУ Штефан показал видео с Залужным
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі
24 мая, 2023 среда
"Никто не вводил санкции во время нашей войны": премьер Грузии об отказе вводить ограничения против РФ
25 мая, 2023 четверг
Крупнейший в мире авианосец из США прибыл в Норвегию: посольство РФ возмутилось
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
26 мая
00:39
ВСУ уничтожили российскую С-300 в Бердянске, - военная администрация
00:20
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" Мудрика и обеспечил себе место в Лиге чемпионов
00:17
США готовят новый пакет военной помощи Украине на $300 млн
00:04
Танки Leopard 2 и партия БТР M-113: Испания объявила новый пакет военной помощи Украине
2023, четверг
25 мая
23:30
Россияне разрушили дамбу водохранилища в Донецкой области, есть угроза подтопления нескольких поселков
23:13
ЕС заблокировал активы центробанка РФ более чем на €200 млрд
22:47
Украинка Антонина Самойлова во второй раз за время полномасштабного вторжения РФ поднялась на Эверест
22:28
Обзор
Кто возглавит НАТО и как Украина сбивает "кинжалы". Акценты мировых СМИ 25 мая
22:10
Голодомор
Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа
21:43
Зеленский встретился с министром обороны Швеции: говорили о предоставлении Украине бронетехники и авиакоалиции
21:25
Атака на разведкорабль ВМС РФ: морские дроны поразили и существенно повредили судно, - СМИ
21:12
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Генерал Милли на встрече "Рамштайн": если бы F-16 предоставили сразу, не было бы ни Bradley, ни Abrams
20:21
ПЦУ
ПЦУ попросит перенести День защитников с 14 на 1 октября – митрополит Александр Драбинко
20:19
Дания и Нидерланды возглавят обучение ВСУ на F-16: на "Рамштайне" сообщили, кто еще войдет в "коалицию истребителей"
20:02
Нацгвардейцы из ПЗРК сбили российский Су-25 и повредили еще один возле Мелитополя
20:02
OPINION
Спокойствие силы, сила спокойствия
20:00
Обзор
Победные новости 456-го дня войны: более ста защитников вернулись из российского плена, глава Пентагона пообещал дальнейшую поддержку Воздушным силам Украины
19:48
Виктория Нуланд: Если Путин не выведет войска из Украины, он поставит под угрозу свою армию и экономику
19:20
Сеул признал, что ведет переговоры о передаче боеприпасов Украине и не подтвердил, что проводил такие поставки раньше
19:16
Генштаб: На Джарилгаче оккупанты разместили около 300 военных и 15 украденных у населения лодок. Ситуация на фронте
18:37
"Схемы": у сына Богуслаева обнаружили еще одну недвижимость во Франции
18:16
Армения и Азербайджан объявили о взаимном признании территориальной целостности стран
18:06
OPINION
Зачем спешить с выборами председателя Верховного суда?
17:48
Наживался на ремонте школ и больниц: мэра Апостолового в Днепропетровской области будут судить за присвоение 4 млн грн
17:45
Palantir
Оборона, восстановление, военные преступления и санкции: Минцифры заключило меморандум с ІТ-компанией Palantir
17:35
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд рассказала, сколько времени готовилось украинское контрнаступление
17:33
Арсений Яценюк
Пора принимать четкие решения. Украина уже заплатила за них невероятную цену – Арсений Яценюк на КБФ о саммите НАТО
17:26
"Валерий Федорович чувствует себя хорошо": офицер ВСУ Штефан показал видео с Залужным
17:05
OPINION
То Ленин придумал эрефию
16:58
Скрывался более 20 лет: в Южной Африке поймали подозреваемого в геноциде в Руанде
16:47
Обновлено
Ллойд Остин
Защита украинского неба и повышение промышленных мощностей: Остин очертил ключевые темы 12-го "Рамштайна"
16:41
Грузинский авиаперевозчик запускает для россиян транзитные рейсы в Европу через Тбилиси
16:32
Сливал позиции защитников Мариуполя: полтавчанину присудили 10 лет лишения свободы
16:29
Роберт Габек
В офис вице-канцлера Германии направили сверток с неизвестным веществом
16:25
Главный конкурент Трампа рассказал о планах урегулирования войны в Украине в случае избрания президентом США
16:14
OPINION
Белгородский "рейд": как проведение операции может навредить Украине
16:14
Власти советуют не открывать пляжи Одесчины. Подробности
16:08
В Раде посчитали, сколько денег принес в бюджет "налог на Google"
16:03
OPINION
Словакия с новым правительством экспертов. Чего от него ждать?
16:01
РФ высылает шведских дипломатов и закрывает генконсульство
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV