Об этом Джо Байден написал в своей колонке на New York Times .

Украина получит артиллерийские ракетные системы, которые могут точно поражать вражеские цели на расстоянии до 80 км.

"Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты в поле боя в Украине", - написал президент США.

В рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные реактивные системы, радары, беспилотники, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

"Стоять рядом с Украиной в ее трудный час – это не просто правильно. В наших жизненно важных национальных интересах есть обеспечение мирной и стабильной Европы и четко дать понять, что сила не является правильной. Если РФ не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет сигнал другим потенциальным агрессорам, что они могут захватить территории и подчинить другие страны", - пишет Байден.

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