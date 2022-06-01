Байден объявил, что США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны
Соединенные Штаты Америки передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны в рамках нового пакета военной помощи
Об этом Джо Байден написал в своей колонке на New York Times .
Украина получит артиллерийские ракетные системы, которые могут точно поражать вражеские цели на расстоянии до 80 км.
"Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты в поле боя в Украине", - написал президент США.
В рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные реактивные системы, радары, беспилотники, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.
"Стоять рядом с Украиной в ее трудный час – это не просто правильно. В наших жизненно важных национальных интересах есть обеспечение мирной и стабильной Европы и четко дать понять, что сила не является правильной. Если РФ не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет сигнал другим потенциальным агрессорам, что они могут захватить территории и подчинить другие страны", - пишет Байден.
- WSJ 27 мая сообщил, что администрация Джо Байдена уже на этой неделе объявит о предоставлении Украине ракетных систем дальнего радиуса действия.
- В то же время министерство обороны США заявило , что окончательное решение еще не принято.
- В субботу, 28 мая, The New York Times сообщил , что администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине РСЗО большого радиуса действия.
- Также ночью на 31 мая стало известно, что президент США не исключает поставки Украине РСЗО, но окончательное решение еще не принято, в том числе и относительно того, какие именно ракеты к ним будут предоставлены.
- Белый дом не пришел к соглашению с Евросоюзом о привлечении замороженных активов РФ для восстановления Украины.
- Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что государство будет предоставлять Украине оружие для защиты своей территориальной целостности.
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