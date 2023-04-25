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Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

25 апреля, 2023 вторник
13:10
Мир

Джо Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах в США в 2024 году

Об этом Байден сообщил в Twitter.

"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Завершим работу", - сказал Байден.

Действующий президент США также обнародовал видео, которое начинается кадрами беспорядков в Капитолии, вспыхнувших более двух лет назад. В кадры ролика попал экс-президент США Дональд Трамп. Там также есть напоминание о попытках республиканцев ограничить доступ к абортам и подавить ЛГБТ-сообщество.

Джо Байдену сейчас 80 лет, он старейший в истории президент США.


Джо Байден
Дональд Трамп
выборы в США
США
Камала Харрис
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