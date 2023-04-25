Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году
Джо Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах в США в 2024 году
Об этом Байден сообщил в Twitter.
"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Завершим работу", - сказал Байден.
Действующий президент США также обнародовал видео, которое начинается кадрами беспорядков в Капитолии, вспыхнувших более двух лет назад. В кадры ролика попал экс-президент США Дональд Трамп. Там также есть напоминание о попытках республиканцев ограничить доступ к абортам и подавить ЛГБТ-сообщество.
Джо Байдену сейчас 80 лет, он старейший в истории президент США.
- 16 ноября 2022 года экс-президент США Дональд Трамп объявил , что будет спорить за пост главы Белого дома в 2024 году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.17
-
EUR
Покупка 41.05Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное