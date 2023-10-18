Байден объявил, что будет просить конгресс одобрить "беспрецедентный" пакет помощи Израилю
Президент США Джо Байден в течение этой недели планирует обратиться к конгрессу с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны
Об этом написал репортер WSJ Кен Томас.
"Позже на этой неделе я собираюсь попросить у конгресса Соединенных Штатов беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля. Мы собираемся полностью обеспечить "Железный купол", - заявил Байден.
В то же время президент США заявил, что Израиль согласился, что гуманитарная помощь может поступать в Газу из Египта.
"США однозначно выступают за защиту гражданской жизни во время конфликта", - сказал Байден и добавил, что люди в Газе нуждаются в пище, воде, лекарствах и убежище.
"Сегодня я попросил израильский кабинет, с которым я встречался сегодня утром в течение некоторого времени, согласиться на доставку жизненно необходимой гуманитарной помощи гражданским в Газе", – добавил Байден.
- Утром 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.
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