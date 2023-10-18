Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Байден объявил, что будет просить конгресс одобрить "беспрецедентный" пакет помощи Израилю

Байден объявил, что будет просить конгресс одобрить "беспрецедентный" пакет помощи Израилю

18 октября, 2023 среда
17:59
Мир

Президент США Джо Байден в течение этой недели планирует обратиться к конгрессу с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны

Об этом написал репортер WSJ Кен Томас.

"Позже на этой неделе я собираюсь попросить у конгресса Соединенных Штатов беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля. Мы собираемся полностью обеспечить "Железный купол", - заявил Байден.

В то же время президент США заявил, что Израиль согласился, что гуманитарная помощь может поступать в Газу из Египта.

"США однозначно выступают за защиту гражданской жизни во время конфликта", - сказал Байден и добавил, что люди в Газе нуждаются в пище, воде, лекарствах и убежище.

"Сегодня я попросил израильский кабинет, с которым я встречался сегодня утром в течение некоторого времени, согласиться на доставку жизненно необходимой гуманитарной помощи гражданским в Газе", – добавил Байден.

  • Утром 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.
Израиль
Палестина
Джо Байден
США
Военные новости
Война в Израиле
Читайте также:
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
18 октября, 2023 среда
В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе
вибори у Польщі
17 октября, 2023 вторник
Выборы в Польше: 100% бюллетеней, в парламент проходят пять политсил
Авдіївка, коксохімічний комбінат
17 октября, 2023 вторник
Аномально большие потери: ВСУ под Авдеевкой уничтожили 118 единиц техники РФ, - Oryx
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 октября
20:15
В Токмаке оккупанты используют мирных жителей как живой щит, - Генштаб ВСУ
20:00
OPINION
О проекте "Мед с минных полей" и дополнение к нему
19:52
Михаил Федоров
Латвия поможет Украине в работе над запуском 5G, - Федоров
19:49
"Изобретение РФ": Украина больше не будет признавать молдавский язык
19:19
Сборную Украины по хоккею будет тренировать звезда НХЛ
19:16
Верховный Суд снова отменил незаконное постановление апелляционного суда в пользу Портнова, - адвокат Головань
19:14
Эксклюзив
"Что-то в стране работает не так": совладелец "Холдинга эмоций FEST" об обвинении в неуплате налогов
19:14
"Укрепление ПВО, дальнобойных и военно-морских сил": Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
19:02
Интервью
Александр Квасьневский
Александр Квасневский: могут ли после выборов в Польше у украинок отобрать соцпомощь и что делать, чтобы мир не забыл о войне в Украине
19:00
OPINION
Виталий Портников
Переговоры Путина и Си Цзиньпина никогда не происходят просто так. Колонка Виталия Портникова
19:00
Обзор
Победные новости 602-го дня войны: "хлопок" от СБУ в РФ, продвижение ВСУ на фронте и приговоры экс-беркутовцам
19:00
Интервью
"У наших собеседников в Женеве дрожали руки, когда они слушали о зверствах россиян", – Александра Мазур из "Сообщества семей Оленовки"
18:49
Футболист "Ниццы" распространил видео с призывом устроить "черный день" для евреев. Клуб отреагировал
18:43
Эксклюзив
"Мы наблюдаем стагнацию работы антикоррупционных органов", - журналист-расследователь Юрий Николов
18:11
Обзор
комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin
"Истребители шахедов": что такое британские комплексы Terrahawk Paladin и как они будут бороться с российскими беспилотниками
18:00
OPINION
Как сделать горьким желанный плод евроатлантической интеграции?
17:46
Обновлено
РФ ударила по многоэтажке в Запорожье: 5 погибших, есть раненые и пропавшие без вести. Зеленский отреагировал
17:33
Бывшие гипермаркеты сети "Эпицентр" на ТОТ работают под другими названиями, но до сих пор принадлежат Герегам, — Схемы
17:31
Ракеты ATACMS ускорят контрнаступление, - ОК "Юг"
17:28
Анонс
На Киевском форуме безопасности обратятся к президенту США по поводу Украины и НАТО
17:21
Обновлено
Число погибших в результате удара РФ 15 октября по Харьковщине возросло до трех
17:13
В секторе Газы заявили, что в результате ударов Израиля погибли 3478 человек
17:12
Оглашен краткий список премии "Читомо": среди номинантов – погибшая от российской ракеты Виктория Амелина
17:00
Экс-капитан "Динамо" рассказал, какой музыкой заменил для себя российский рэп
16:51
В Польше мужчина с ножом напал на детей: 5-летний мальчик скончался в больнице
16:44
окупанты
Россия начала незаконную "мобилизацию" на ТОТ Херсонщины, – Центр нацсопротивления
16:44
Депутат кнессета заявил, что часть оружия террористов из сектора Газа поступила из РФ
16:43
Парламент Грузии провалил голосование за импичмент президента Зурабишвили
16:31
Эксклюзив
Байден постарается сдержать Израиль от полномасштабной наземной операции, - востоковед Якубович
16:30
Глава минкульта Германии высказалась против бойкота российской культуры
16:26
Зеленский договорился с премьером Норвегии начать переговоры о гарантиях безопасности
16:14
Оккупанты совершили артобстрел Золотой Балки на Херсонщине: ранена женщина
16:09
OPINION
Зеленский - Нетаньяху: почему нет "химии"?
16:01
Атака ХАМАС на Израиль: количество погибших граждан Украины выросло до 23
16:00
SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink
15:58
"Очередная страшилка": в Воздушных силах прокомментировали заявление Путина о патрулировании Черного моря с "кинжалами"
15:39
Во Франции эвакуировали пассажиров из 6 аэропортов из-за сообщения о заминировании
15:21
Эксклюзив
Готовимся к новой волне обострения на Авдеевском направлении, - начальник городской ВА Барабаш
15:18
Эксклюзив
ВСУ продвинулись севернее Курдюмовки, - боец 93-й ОМБр "Холодный Яр"
15:09
Раненых в Украине экс-вагнеровцев отправляют на лечение в Беларусь, – ЦНС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV