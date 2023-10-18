Байден объявил, что будет просить конгресс одобрить "беспрецедентный" пакет помощи Израилю

Об этом написал репортер WSJ Кен Томас.

"Позже на этой неделе я собираюсь попросить у конгресса Соединенных Штатов беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля. Мы собираемся полностью обеспечить "Железный купол", - заявил Байден.

В то же время президент США заявил, что Израиль согласился, что гуманитарная помощь может поступать в Газу из Египта.

"США однозначно выступают за защиту гражданской жизни во время конфликта", - сказал Байден и добавил, что люди в Газе нуждаются в пище, воде, лекарствах и убежище.

"Сегодня я попросил израильский кабинет, с которым я встречался сегодня утром в течение некоторого времени, согласиться на доставку жизненно необходимой гуманитарной помощи гражданским в Газе", – добавил Байден.