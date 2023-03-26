Об этом информирует The New York Times .

В воскресенье президент Байден объявил чрезвычайную ситуацию для Миссисипи.

Утром спасатели продолжили поиски жертв смертоносного шторма, разоренного Миссисипи и Алабаму. По меньшей мере, 26 человек были подтверждены погибшими после того, как смертоносный шторм прорвал 170-мильную трассу Миссисипи и Алабамы в пятницу 24 марта.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в воскресенье в некоторых частях Миссисипи, Луизианы и Алабамы существует риск более суровой погоды, включая разрушительные ветры, град и более сильный торнадо.

25 марта сообщалось, что сильные штормы обрушились на южные штаты США в пятницу, торнадо убил по меньшей мере 23 человека, разрушены дома.

В пятницу на Миссисипи, Алабаму и Техас обрушились сильные штормы, выпавший град размером с мячи для гольфа. Да, это заставило власти предупредить жителей, что они оказались в "опасной для жизни ситуации".

Торнадо вызвал разрушение в сельских городках штата Миссисипи Сильвер Сити и Роллинг Форк, в Техасе два торнадо со скоростью ветра 100 миль в час обрушились около 5 утра в пятницу, в результате чего пять человек получили ранения.