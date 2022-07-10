Об этом Байден написал в статье для The Washington Post .

В ответ на критику поездки он заявил, что она важна в противостоянии с Россией и Китаем, а энергоресурсы Саудовской Аравии жизненно важны для смягчения энергетического кризиса, вызванного войной РФ против Украины.

"Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию. Однако более безопасный и интегрированный Ближний Восток во многом выгоден американцам. Его водные пути имеют важное значение для глобальной торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения влияния на глобальные поставки в условиях войны России в Украине", - убежден Байден.

Он подчеркнул, что США необходимо противостоять российской агрессии, занять лучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, а также работать над укреплением стабильности в важном регионе мира.

"Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы. Саудовская Аравия – одна из этих стран", – отметил Байден.

В США главные оговорки по поводу визита Джо Байдена на Саудовской Аравии возникли из-за того, что его встреча будут проходить при участии наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которого США обвиняют в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашшоги.

Визит Байдена в страны Ближнего Востока запланирован на 13-16 июля. также президент США посетит Израиль и западный берег Иордана.

2 июня стало известно, что в случае уменьшения добычи нефти Россией, Саудовская Аравия готова заменить эти объемы своими энергоресурсами.

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