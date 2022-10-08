Байден обвинил РФ и Саудовскую Аравию в росте цен на топливо в США
Президент США Джо Байден заявил, что цена на горючее в Соединенных Штатах начала расти из-за решений России и Саудовской Аравии в ОПЕК+ ограничить добычу нефти
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .
Байден подчеркнул, что цены на топливо в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти.
"Цены будут расти, а не будут снижаться. Мне раньше удалось добиться снижения цен на горючее, но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы", - сказал Байден.
Он добавил, что продолжает заниматься решением этой проблемы.
- 5 октября в ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.
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