Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

Байден подчеркнул, что цены на топливо в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти.

"Цены будут расти, а не будут снижаться. Мне раньше удалось добиться снижения цен на горючее, но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы", - сказал Байден.

Он добавил, что продолжает заниматься решением этой проблемы.

5 октября в ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

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