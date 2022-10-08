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Байден обвинил РФ и Саудовскую Аравию в росте цен на топливо в США

8 октября, 2022 суббота
06:44
Экономика Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что цена на горючее в Соединенных Штатах начала расти из-за решений России и Саудовской Аравии в ОПЕК+ ограничить добычу нефти

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

Байден подчеркнул, что цены на топливо в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти.

"Цены будут расти, а не будут снижаться. Мне раньше удалось добиться снижения цен на горючее, но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы", - сказал Байден.

Он добавил, что продолжает заниматься решением этой проблемы.

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Мир
Россия
Саудовская Аравия
нафта
Джо Байден
ОПЕК
США
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