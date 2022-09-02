Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена в Пенсильвании.

"Силы MAGA (Make America great again – "Сделаем Америку снова великой", – ред.) полны решимости отбросить эту страну назад. Нет никаких сомнений, что сегодня в Республиканской партии доминируют, ею руководят и запугивают Дональд Трамп и MAGA-республиканцы, и это представляет угрозу для этой страны", – сказал Байден.

Действующий президент США отметил, что сторонники Трампа считают толпу, которую в прошлом году штурмовал Капитолий США, патриотами, а не повстанцами.

"Дональд Трамп и республиканцы MAGA являются экстремизмом, который угрожает самим основам нашей республики. В течение долгого времени мы говорили себе, что американская демократия гарантирована. Но это не так. Мы должны защищать ее", – подчеркнул Байден.

В ведомстве отмечается, что обещавший объединить страну президент Байден в последнее время усилил риторику против сторонников Трампа. На прошлой неделе он приравнял тех, кого назвал "радикальными" республиканцами, к "полуфашистам".

Главный республиканец Кевин Маккарти заявил, что Байден серьезно "ранил душу Америки" и призвал Байдена "извиниться за клевету, назвав фашистами десятки миллионов американцев".

"Почему? Просто потому, что они не согласны с его политикой. Это не лидерство", – подчеркнул Маккарти.

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