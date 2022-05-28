Байден обвинил Путина в попытках "финляндизировать" Европу и стереть украинскую идентичность
Президент США Джо Байден заявил, что целью российского диктатора Владимира Путина было уничтожение украинской идентичности и достижение нейтрального статуса стран Европы
Об этом сообщает The Washington Post .
Об этом Байден сказал, выступая перед выпускниками Военно-морской академии США.
"Действия, предпринятые Путиным, были попыткой "финляндизировать" всю Европу, сделать ее полностью нейтральной. Вместе с тем он объединил всю Европу вокруг НАТО", - сказал Байден.
Он также подчеркнул, что российский диктатор пытается не только захватить Украину, но и уничтожить украинскую идентичность.
"Он не только пытается захватить Украину, он действительно пытается уничтожить культуру и идентичность украинского народа — атакуя школы, детские сады, больницы, музеи. Это прямое нападение на фундаментальные принципы международного порядка, основанного на правилах", - констатировал Байден.
- 19 мая Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО и с нетерпением ждут возможности назвать их членами Альянса.
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