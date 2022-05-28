Об этом сообщает The Washington Post .

Об этом Байден сказал, выступая перед выпускниками Военно-морской академии США.

"Действия, предпринятые Путиным, были попыткой "финляндизировать" всю Европу, сделать ее полностью нейтральной. Вместе с тем он объединил всю Европу вокруг НАТО", - сказал Байден.

Он также подчеркнул, что российский диктатор пытается не только захватить Украину, но и уничтожить украинскую идентичность.

"Он не только пытается захватить Украину, он действительно пытается уничтожить культуру и идентичность украинского народа — атакуя школы, детские сады, больницы, музеи. Это прямое нападение на фундаментальные принципы международного порядка, основанного на правилах", - констатировал Байден.

19 мая Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО и с нетерпением ждут возможности назвать их членами Альянса.

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