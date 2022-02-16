Байден обсудит войска РФ у границы Украины с Шольцом

Об этом сообщил журналист Джек Детч в Twitter.



"Президент Байден проведет сегодня защищенный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем около 14:30 (21:30 по Киеву, - ред.) на фоне наращивания войск России на границе Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 15 февраля Олаф Шольц провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, где заявил о необходимости срочной деэскалации вокруг Украины.