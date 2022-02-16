Байден обсудит войска РФ у границы Украины с Шольцом
Президент США Джо Байден в среду обсудит наращивание российских войск у границы Украины с канцлером Германии Олафом Шольцем
Об этом сообщил журналист Джек Детч в Twitter.
"Президент Байден проведет сегодня защищенный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем около 14:30 (21:30 по Киеву, - ред.) на фоне наращивания войск России на границе Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, вчера, 15 февраля Олаф Шольц провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, где заявил о необходимости срочной деэскалации вокруг Украины.
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