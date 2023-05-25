Байден обсудит войну в Украине на встрече с премьером Индии Моди
Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди тему войны РФ против Украины во время встречи в Вашингтоне
Об этом сообщил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.
"Безусловно, война в Украине будет одной из обсуждаемых тем",- сказал Миллер.
Представитель госдепартамента США добавил, что подробнее об этом будет объявлено ближе к дате встречи двух лидеров.
При этом Миллер напомнил, что представители США говорили об Украине с Моди и другими мировыми лидерами во время предыдущих встреч.
Визит Нарендры Моди в США запланирован на 22 июня 2023 года. Ранее, 22 мая, Моди встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Папуа-Новой Гвинее.
До этого премьер Индии встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии во время саммита Большой семерки, который проходил в Хиросиме.
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