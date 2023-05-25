Байден обсудит войну в Украине на встрече с премьером Индии Моди

Об этом сообщил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Безусловно, война в Украине будет одной из обсуждаемых тем",- сказал Миллер.

Представитель госдепартамента США добавил, что подробнее об этом будет объявлено ближе к дате встречи двух лидеров.

При этом Миллер напомнил, что представители США говорили об Украине с Моди и другими мировыми лидерами во время предыдущих встреч.

Визит Нарендры Моди в США запланирован на 22 июня 2023 года. Ранее, 22 мая, Моди встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Папуа-Новой Гвинее.

До этого премьер Индии встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии во время саммита Большой семерки, который проходил в Хиросиме.