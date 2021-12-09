Байден обсудит с лидерами "Бухарестской девятки" ситуацию по Украине и РФ
Президент США Джо Байден 9 декабря обсудит с лидерами "Бухарестской девятки" свой разговор с главой России Владимиром Путиным и ситуацию вокруг Украины
Об этом сообщили в Белом доме, передает US News.
"Он (Байден, - ред.) проведет телефонный разговор с лидерами "Бухарестской девятки" - нашими союзниками в НАТО на восточном фланге, чтобы проинформировать их о своем разговоре с президентом Путиным, услышать их мнение о текущей ситуации в сфере безопасности и подтвердить приверженность Соединенных Штатов к трансатлантической безопасности", - говорится в сообщении.
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Перед разговором с "Бухарестской девяткой" Байден намерен позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, "чтобы обсудить наращивание военной силы России на границах Украины".
Как известно, в "Бухарестскую девятку" (В9) входят такие страны, как Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина о совместном с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину. Путин во время разговора с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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