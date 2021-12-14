Байден обсудил угрозу Украины от РФ с президентом Финляндии

Это отметили в офисе главы Финляндии .



"Президент Финляндии Саули Ниинностио в понедельник 13 декабря провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом", - говорится в сообщении.



"Главной темой разговора была тревожная ситуация на границах Украины. Президенты считают важным сотрудничество с целью найти дипломатический способ урегулирования напряженной ситуации", - информируют в офисе президента Финляндии.



Также Саули Нииностио выразил Джо Байдену соболезнования в связи с гибелью людей во время торнадо в штате Кентукки.



Кроме того, президенты США и Финляндии обсудили двусторонние отношения. Саули Нииностио очертил Джо Байдену главные направления политики Финляндии в области безопасности, а также отметил, что ценит принцип "открытых дверей" НАТО.



В офисе президента Финляндии добавили, что в Сауле Нииностио на 15 декабря запланирован телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.



Кроме того, в сообщении напоминают, что 13 декабря лидер Финляндии обсудил по телефону с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом его встречу с Владимиром Путиным в Сочи, которая состоялась на прошлой неделе.

Напомним, в Белом доме заявили , что если Россия нападет на Украину, США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО.

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