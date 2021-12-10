Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" наращивание российских войск у границы Украины
9 декабря президент США Джо Байден обсудил военную активность РФ на границе Украины с представителями государств "Бухарестской девятки", являющихся союзниками НАТО в Восточной Европе
Об этом сообщается в заявлении Белого дома.
В обсуждении с президентом США приняли участие президенты Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, премьер-министры Чехии и Словакии.
"Лидеры обсудили дестабилизирующее военное наращивание России вдоль границы Украины и потребность в объединенной, готовой и решительной позиции НАТО по коллективной обороне союзников", - говорится в заявлении.
Байден отметил обязательство США продолжать тесные консультации и координацию со всеми союзниками НАТО, поскольку трансатлантический альянс работает над деескалацией кризиса в отношениях Украины и РФ путем сдерживания, обороны и диалога.
Также президент США подчеркнул приверженность своего государства принципу коллективной обороны НАТО, которая означает, что вооруженное нападение на одного или нескольких союзников альянса будет считаться нападением на них всех.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США провели телефонный разговор. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры Украины и США обсудили военную агрессию РФ, реформы в Украине и "Северный поток-2".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.94
Покупка 26.94Продажа 27.18
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное