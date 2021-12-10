Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" наращивание российских войск у границы Украины

Об этом сообщается в заявлении Белого дома.



В обсуждении с президентом США приняли участие президенты Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, премьер-министры Чехии и Словакии.



"Лидеры обсудили дестабилизирующее военное наращивание России вдоль границы Украины и потребность в объединенной, готовой и решительной позиции НАТО по коллективной обороне союзников", - говорится в заявлении.



Байден отметил обязательство США продолжать тесные консультации и координацию со всеми союзниками НАТО, поскольку трансатлантический альянс работает над деескалацией кризиса в отношениях Украины и РФ путем сдерживания, обороны и диалога.



Также президент США подчеркнул приверженность своего государства принципу коллективной обороны НАТО, которая означает, что вооруженное нападение на одного или нескольких союзников альянса будет считаться нападением на них всех.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США провели телефонный разговор. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры Украины и США обсудили военную агрессию РФ, реформы в Украине и "Северный поток-2".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины.