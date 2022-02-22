Байден обсудил с Кулебой признание Россией "Л/ДНР" и новые санкции США против РФ

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Сегодня президент Джозеф Байден встретился с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов Америки к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.



Президент США во время встречи проинформировал Кулебу о реакции на решение РФ по поводу "республик". Стороны обсудили указы по санкциям против РФ в связи с этим шагом России.



В Белом доме отмечают, что Байден заверил украинскую сторону о дальнейшей поддержке Украины, в частности, о помощи в сфере безопасности и макроэкономической поддержке.



"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов Америки в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно ответить на какую-либо дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb