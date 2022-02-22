Байден обсудил с Кулебой признание Россией "Л/ДНР" и новые санкции США против РФ
Во вторник, 22 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, посвященной признанию Россией самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Сегодня президент Джозеф Байден встретился с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов Америки к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Президент США во время встречи проинформировал Кулебу о реакции на решение РФ по поводу "республик". Стороны обсудили указы по санкциям против РФ в связи с этим шагом России.
В Белом доме отмечают, что Байден заверил украинскую сторону о дальнейшей поддержке Украины, в частности, о помощи в сфере безопасности и макроэкономической поддержке.
"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов Америки в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно ответить на какую-либо дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания.
- 22 февраля Байден объявил первый пакет санкций против России по признанию "Л/ДНР".
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