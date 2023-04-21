Об этом сообщает сайт Белого дома.

"Президент Байден и президент фон дер Ляен подтвердили обязательства США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую и оборонную помощь и продолжать тесно сотрудничать, чтобы возложить на Кремль расходы за российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Также Байден и фон дер Ляен обсудили поездку президента Еврокомиссии в Китай и вопросы Тайваня.

"Оба лидера обсудили недавнюю поездку президента фон дер Ляен в Пекин и их общую приверженность соблюдению основанного на правилах международного порядка, прав человека и практики честной торговли. Они подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сообщает Белый дом.

Кроме того, Байден и фон дер Ляен обсудили текущие совместные усилия по ускорению перехода к чистой энергетике.