Байден обсудил с фон дер Ляен поддержку Украины
В четверг, 20 апреля, президент США Джо Байден обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен дальнейшую поддержку Украины
Об этом сообщает сайт Белого дома.
"Президент Байден и президент фон дер Ляен подтвердили обязательства США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую и оборонную помощь и продолжать тесно сотрудничать, чтобы возложить на Кремль расходы за российскую агрессию", - говорится в сообщении.
Также Байден и фон дер Ляен обсудили поездку президента Еврокомиссии в Китай и вопросы Тайваня.
"Оба лидера обсудили недавнюю поездку президента фон дер Ляен в Пекин и их общую приверженность соблюдению основанного на правилах международного порядка, прав человека и практики честной торговли. Они подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сообщает Белый дом.
Кроме того, Байден и фон дер Ляен обсудили текущие совместные усилия по ускорению перехода к чистой энергетике.
- Ранее Байден продлил действие санкций США против РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.53
Покупка 37.53Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное