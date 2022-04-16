Байден обнародовал декларацию о доходах за 2021 год
Президент США Джо Байден вместе с супругой задекларировал $610,7 тыс., которые они в 2021 году заработали вместе
Об этом сообщает Reuters .
Супруги Байдены заработали за год $610,7 тыс., заплатили $150,4 тыс. федеральных налогов, ставка подоходного налога составила 24,6%. $17,4 тыс. было направлено на благотворительность, $5 тыс. из них – в Фонд защиты детей им. Бо Байдена.
Джо Байден в должности президента США заработал $378,3 тыс. - это ниже обычного показателя в $400 тыс., поскольку он вступил в должность 20 января. Джилл Байден заработала $67,1 тыс. в качестве преподавателя.
Вице-президент США Камала Гаррис и ее муж Дуглас Эмгофф заработали $1,65 млн. Они заплатили $523,4 тыс. налогов и пожертвовали $22 тыс.
- В августе 2020 года стало известно, что за 2019 год предыдущий президент США Дональд Трамп получил $446 млн доходов.
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