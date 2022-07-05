Об этом говорится в официальном заявлении президента Соединенных Штатов на сайте Белого дома.

"Мы с Джилл (Байден, - ред.) шокированы бессмысленным насилием с применением оружия, которое вновь принесло скорбь американскому сообществу в этот День независимости", - заявил Байден.

Он также сообщил, что уже сконтактировался с губернатором штата Иллинойс Притцкером и с Нэнси Ротеринг, мэром города Хайланд Парк, где произошла стрельба. Байден предложил полную поддержку федерального правительства их общинам.

Президент США также сообщил, что он обратился в федеральные правоохранительные органы с просьбой помочь полиции в неотложных поисках стрелка, который пока остается на свободе.

"Недавно я подписал первый за почти 30 лет крупный двухпартийный закон о реформе оружия. Он содержит поправки, которые будут спасать жизни. Впереди еще много работы, но я не собираюсь отказываться от борьбы с эпидемией вооруженного насилия", - подчеркнул Байден.

4 июля возле Чикаго на торжественном параде ко Дню независимости США неизвестный открыл огонь по толпе. Погибло 6 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb