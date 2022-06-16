Об этом сообщает NBCnews со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Заявления Энтони Блинкена и Ллойда Остина после визита в Киев в апреле были чрезмерными, считает президент США.

Прежде всего, Джо Байден обеспокоен утверждением министра обороны США о том, что цель США в Украине – ослабить Россию настолько, чтобы она больше не смогла повторить свою агрессию. Президент США считает, что такие слова могут вызвать нереалистические ожидания и увеличить риски втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой. Министры в свою очередь объяснили, что слова Остина были неправильно истолкованы.

"Байден не был счастлив, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась их риторика", – цитирует NBC News одного из чиновников Белого дома.

Администрация Байдена все более склонна считать, что война России против Украины вступает в затяжную фазу и считает, что Владимир Зеленский должен менее категорично говорить о нежелании Киева идти на территориальные уступки Москве.

При этом Белый дом твердо убежден, что Украина должна сама выбирать, на каких условиях должна завершиться война с Россией, и США не должны давить на Киев в этом вопросе.

"Мы не давим на них, чтобы они пошли на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы никогда бы не просили их уступить территорию, – сказал один американский чиновник. - Мы планируем длительную войну. Мы намерены подготовить к этому американский народ, и мы готовы попросить у Конгресса побольше денег".

16 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что количество систем залпового огня HIMARS, которые Америка предоставляет Украине, зависит от того, сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою.

1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил, что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.

Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны не 4, а 100 дальнобойных артиллерийских систем.

Американский генерал Уэсли Кларк выразил надежду, что США сможет дать Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS. А глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что "в войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулей и не меняет чашу весов".

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