Байден недоволен заявлениями Блинкена и Остина о победе Украины
Президент США попросил госсекретаря и главу Пентагона смягчить риторику поддержки Украины вплоть до ее победы над Россией
Об этом сообщает NBCnews со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
Заявления Энтони Блинкена и Ллойда Остина после визита в Киев в апреле были чрезмерными, считает президент США.
Прежде всего, Джо Байден обеспокоен утверждением министра обороны США о том, что цель США в Украине – ослабить Россию настолько, чтобы она больше не смогла повторить свою агрессию. Президент США считает, что такие слова могут вызвать нереалистические ожидания и увеличить риски втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой. Министры в свою очередь объяснили, что слова Остина были неправильно истолкованы.
"Байден не был счастлив, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась их риторика", – цитирует NBC News одного из чиновников Белого дома.
Администрация Байдена все более склонна считать, что война России против Украины вступает в затяжную фазу и считает, что Владимир Зеленский должен менее категорично говорить о нежелании Киева идти на территориальные уступки Москве.
При этом Белый дом твердо убежден, что Украина должна сама выбирать, на каких условиях должна завершиться война с Россией, и США не должны давить на Киев в этом вопросе.
"Мы не давим на них, чтобы они пошли на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы никогда бы не просили их уступить территорию, – сказал один американский чиновник. - Мы планируем длительную войну. Мы намерены подготовить к этому американский народ, и мы готовы попросить у Конгресса побольше денег".
- 16 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что количество систем залпового огня HIMARS, которые Америка предоставляет Украине, зависит от того, сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою.
- 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил, что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.
- Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны не 4, а 100 дальнобойных артиллерийских систем.
- Американский генерал Уэсли Кларк выразил надежду, что США сможет дать Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS. А глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что "в войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулей и не меняет чашу весов".
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