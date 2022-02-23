Байден не встретится с Путиным, пока не произойдет деэскалация вокруг Украины

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Hill.



Псаки не исключает, что встреча состоится в будущем, но Байден не встретится с Путиным, пока Россия не снизит напряженность вокруг Украины путем отвода войск.



"Мы никогда не собираемся полностью закрывать двери для дипломатии", - заявили в Белом доме, добавив, что "дипломатия не может добиться успеха, если Россия не изменит курс".



Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказывается от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предварительно запланированной на четверг.



20 февраля Белый дом заявил, что Байден "в принципе" согласился встретиться с Путиным после переговоров Блинкена и Лаврова при условии, что Россия снова не вторгнется в Украину.

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