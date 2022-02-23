Байден не встретится с Путиным, пока не произойдет деэскалация вокруг Украины
В Белом доме подтвердили, что какие-либо планы по встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не рассматриваются
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Hill.
Псаки не исключает, что встреча состоится в будущем, но Байден не встретится с Путиным, пока Россия не снизит напряженность вокруг Украины путем отвода войск.
"Мы никогда не собираемся полностью закрывать двери для дипломатии", - заявили в Белом доме, добавив, что "дипломатия не может добиться успеха, если Россия не изменит курс".
Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказывается от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предварительно запланированной на четверг.
20 февраля Белый дом заявил, что Байден "в принципе" согласился встретиться с Путиным после переговоров Блинкена и Лаврова при условии, что Россия снова не вторгнется в Украину.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания. Во вторник Байден объявил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР".
- 22 февраля президент США Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, где обсудил признание Россией "Л/ДНР" и новые санкции США против РФ.
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