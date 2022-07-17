Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Внимание к визиту президента США Джо Байдена на Ближний Восток было приковано из-за того, что он планирует перезагрузить отношения между странами арабского мира и Израилем и создать иранскую коалицию. Тем самым Джо Байден хочет лишить Россию возможностей влиять на арабский мир из-за российских отношений с Ираном. Это совсем другой подход. Если Байдену в ближайшие месяцы это удастся сделать, то давление на Россию будет усилено за счет тех, с кем Российская Федерация развивает партнерские отношения", - пояснила Золкина.

Аналитика отметила, что Байдену не удалось улучшить отношения между Саудовской Аравией и Израилем.

"Однако Байдену не удалось достичь больших успехов в этом вопросе. Идея вывести отношения между Саудовской Аравией и Израилем на новый уровень и установить между ними реальные дипломатические отношения не имела успеха. Без этого региональная конфигурация безопасности на Ближнем Востоке невозможна", - пояснила она.

Во время своего визита в Израиль 14 июля президент США просил премьер-министра Яира Лапида усилить военную помощь Украине и предоставить вооружение.

16 июля президент США Джо Байден приехал с рабочим визитом в Саудовскую Аравию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb