Байден не смог наладить отношения между Саудовской Аравией и Израилем, - аналитик Золкина
Аналитик фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина считает, что главной целью визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток была перезагрузка отношений между Саудовской Аравией и Израилем
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Внимание к визиту президента США Джо Байдена на Ближний Восток было приковано из-за того, что он планирует перезагрузить отношения между странами арабского мира и Израилем и создать иранскую коалицию. Тем самым Джо Байден хочет лишить Россию возможностей влиять на арабский мир из-за российских отношений с Ираном. Это совсем другой подход. Если Байдену в ближайшие месяцы это удастся сделать, то давление на Россию будет усилено за счет тех, с кем Российская Федерация развивает партнерские отношения", - пояснила Золкина.
Аналитика отметила, что Байдену не удалось улучшить отношения между Саудовской Аравией и Израилем.
"Однако Байдену не удалось достичь больших успехов в этом вопросе. Идея вывести отношения между Саудовской Аравией и Израилем на новый уровень и установить между ними реальные дипломатические отношения не имела успеха. Без этого региональная конфигурация безопасности на Ближнем Востоке невозможна", - пояснила она.
- Во время своего визита в Израиль 14 июля президент США просил премьер-министра Яира Лапида усилить военную помощь Украине и предоставить вооружение.
- 16 июля президент США Джо Байден приехал с рабочим визитом в Саудовскую Аравию.
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