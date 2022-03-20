Байден не планирует визита в Украину во время европейского турне, - представитель Белого дома

Об этом сообщает российская служба BBC, со ссылкой на прессслужбу Белого дома, информирует Еспресо.TV

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден продолжит кампанию по поддержке украинского народа, однако планов отправиться в Украину у него нет.

Подробности европейского турне президента Байдена она пообещала обнародовать позже.

На прошлой неделе в Украине побывали премьер-министр Польши Моравецкий, премьер-министр Чехии Фиала и премьер-министр Словении Янша. Они провели встречу с президентом Зеленским в Киеве.

Порошенко предложил Байдену посетить Украину во время визита в Европу, который начнется 24 марта.

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