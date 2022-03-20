Байден не планирует визита в Украину во время европейского турне, - представитель Белого дома
Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в поездку по странам Европы, чтобы поговорить об Украине
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден продолжит кампанию по поддержке украинского народа, однако планов отправиться в Украину у него нет.
Подробности европейского турне президента Байдена она пообещала обнародовать позже.
- Порошенко предложил Байдену посетить Украину во время визита в Европу, который начнется 24 марта.
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