Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

Издание отмечает, что у Кирби спросили, будет ли у Байдена встреча с Зеленским в рамках посещения американским президентом Европы и планирует ли президент посетить Украину.

"Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланированы какие-либо дополнительные остановки за пределами Польши", - сказал он.