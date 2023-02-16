Байден не планирует посещать Украину во время визита в Европу на следующей неделе, - Белый дом
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден посетит только Польшу, ехать в Украину на следующей неделе он не планирует
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
Издание отмечает, что у Кирби спросили, будет ли у Байдена встреча с Зеленским в рамках посещения американским президентом Европы и планирует ли президент посетить Украину.
"Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланированы какие-либо дополнительные остановки за пределами Польши", - сказал он.
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