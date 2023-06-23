Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

Байден отметил, что не будет избегать "говорить то, что считает фактом в отношениях с Китаем, и это не то, что будет кардинально менять".

"Считаю - и я уже это говорил, - что истерия в отношении наших отношений с Китаем угасает и проходит. Был инцидент, приведший к определенному недоразумению (ситуация со шпионским шаром, - ред.). Но государственный секретарь Блинкен совершил замечательный визит в Китай " , – заявил он.

Американский президент отказался забрать свои слова о том, что Си Цзиньпин является диктатором и отметил, что в они "не имели каких-то реальных последствий". А также выразил надежду, что "в какой-то момент в будущем" сам встретится с китайским коллегой.

Заявление Байдена о "диктаторе Си Цзиньпине" и реакции Китая

Комментируя реакцию главы Китая на сбивание американцами китайского разведывательного шара, Байден заявил, что Си Цзиньпин не знал, что шар был над территорией США.

"Нет, я серьезно. Это большое смущение для диктаторов, когда они не знают, что происходит", – сказал американец.

На это представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвала слова Байдена "чрезвычайно абсурдными" и "безответственными". По ее словам, такие комментарии всерьез нарушают факты, дипломатический протокол и политическое достоинство Китая: "Это открытая политическая провокация".