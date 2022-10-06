Байден не исключил встречу с Путиным во время саммита G20
Президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии
Об этом сообщает The Guardian.
"Посмотрим", – ответил Джо Байден журналистам, когда его спросили, использует ли он встречу G20 на Бали как возможность поговорить непосредственно с Путиным.
Однако визиты обоих президентов в Бали остаются неподтвержденными.
В Белом доме заявляют, что если Путин посетит G20, президент Украины Владимир Зеленский также должен принять участие в саммите, даже если Украина не является членом группы.
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