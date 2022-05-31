Байден не исключает предоставление Украине ракетных систем, - The Washington Post
Президент США не исключает поставки Украине реактивных систем залпового огня, окончательное решение еще не принято
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник в администрации Байдена.
"РСЗО (ракетные системы залпового огня. - Ред.) рассматриваются, но на столе нет предложений с возможностями дальнего удара", – сказал чиновник на условиях анонимности.
Ранее в понедельник, 30 мая, Байден заявил журналистам, что Соединенные Штаты "не собираются предоставлять Украине ракетные системы", которые могут достигать России, исключая специальные ракеты, которые могут достигать большего расстояния.
Это, однако, оставляет открытой возможность того, что администрация пришлет Украине РСЗО с ракетами меньшей дальности.
По словам The Washington Post, замглавы совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот комментарий Байдена "рациональным".
В последние дни совет национальной безопасности США обсуждал, как помочь Киеву защититься, не провоцируя российскую месть американским силам или союзникам.
По данным армии, обычные ракеты, выпущенные РСЗО, имеют дальность действия около 43 миль (около 70 км). Тип ракет, которые Соединенные Штаты, вероятно, не будут посылать, называется армейской тактической ракетной системой, которая может поражать гораздо дальше, до 186 миль (до 300 км).
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