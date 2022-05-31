Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник в администрации Байдена.

"РСЗО (ракетные системы залпового огня. - Ред.) рассматриваются, но на столе нет предложений с возможностями дальнего удара", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Ранее в понедельник, 30 мая, Байден заявил журналистам, что Соединенные Штаты "не собираются предоставлять Украине ракетные системы", которые могут достигать России, исключая специальные ракеты, которые могут достигать большего расстояния.