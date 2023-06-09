Байден не исключает, что глава минобороны Британии Уоллес может стать следующим генсеком НАТО

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, цитирует Укринформ .

"Может быть", – сказал Байден. Так он ответил на вопрос, не пора ли представителю Великобритании возглавить НАТО.

По словам президента США, для этого необходимо прийти к консенсусу внутри Североатлантического альянса. Так, по его мнению, кандидат "очень квалифицированный", однако для окончательного согласования кандидатуры еще необходимо провести много дискуссий.