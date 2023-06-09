Байден не исключает, что глава минобороны Британии Уоллес может стать следующим генсеком НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что не исключено, что Соединенные Штаты могут поддержать главу минобороны Великобритании Бена Уоллеса в качестве кандидата на должность следующего генерального секретаря НАТО
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, цитирует Укринформ .
"Может быть", – сказал Байден. Так он ответил на вопрос, не пора ли представителю Великобритании возглавить НАТО.
По словам президента США, для этого необходимо прийти к консенсусу внутри Североатлантического альянса. Так, по его мнению, кандидат "очень квалифицированный", однако для окончательного согласования кандидатуры еще необходимо провести много дискуссий.
- В мае Бен Уоллес признался, что хотел бы возглавить НАТО. Полномочия действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга истекают в сентябре текущего года. Он уже заявил, что больше не хотел бы управлять блоком.
- 5 июня стало известно, что во время визита в Соединенные Штаты премьер Великобритании Риши Сунак будет убеждать президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное