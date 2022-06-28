Об этом президент США Джо Байден написал в Twitter.

"Нападение России на мирных жителей в торговом центре жестоко. Мы солидарны с украинским народом", - отметил Байден.

Он указал, что США вместе с другими союзниками продолжат поддержку Украины.

"Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины", – добавил президент США.

Напомним, 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в стадион, а также ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на 20 часов, по сообщению Полтавской ОВ, погибли 10 человек. ТЦ был полностью уничтожен.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских.

Мировые представители и лидеры начали активно комментировать подобный ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал: "Эта чудовищная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".

По состоянию на 01:02 28 июня глава ГСЧС Украины Сергей Крук сообщил о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 - госпитализированы.

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