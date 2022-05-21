Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, если лидер КНДР проявит серьезный подход к диалогу
Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее заявление Байден сделал сегодня, 21 мая, в ходе встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, в ходе которой они обсудили рост количества ракетных запусков Северной Кореи и безопасность Индо-Тихоокеанского региона.
"Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искрен ли он и насколько он серьезен", - сказал Байден.
Он добавил, что США предлагали КНДР помощь с вакцинами от коронавируса, однако Пхеньян от нее отказался, хотя только за последние сутки в Северной Корее было выявлено 219 тыс. больных с симптомами лихорадки. Вероятно, они заражены коронавирусом.
- 25 марта стало известно, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету.
- 12 мая КНДР впервые заявила, что в стране были выявлены больные коронавирусом.
- 16 мая Ким Чен Ын отдал приказ по мобилизации военных, чтобы наладить поставки медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.08
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.69
- Актуальное
- Важное