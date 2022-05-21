Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующее заявление Байден сделал сегодня, 21 мая, в ходе встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, в ходе которой они обсудили рост количества ракетных запусков Северной Кореи и безопасность Индо-Тихоокеанского региона.

"Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искрен ли он и насколько он серьезен", - сказал Байден.

Он добавил, что США предлагали КНДР помощь с вакцинами от коронавируса, однако Пхеньян от нее отказался, хотя только за последние сутки в Северной Корее было выявлено 219 тыс. больных с симптомами лихорадки. Вероятно, они заражены коронавирусом.

25 марта стало известно, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету.

12 мая КНДР впервые заявила, что в стране были выявлены больные коронавирусом.

16 мая Ким Чен Ын отдал приказ по мобилизации военных, чтобы наладить поставки медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb