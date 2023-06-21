Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя день после переговоров США и Китая
Президент США Джо Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина диктатором - сразу после поездки госсекретаря Энтони Блинкена в КНР и слова о "прогрессе в отношениях"
Об этом пишет The Hills .
Такое заявление он озвучил, когда рассказывал о реакции Си Цзиньпина по поводу сбития США китайского шпионского шара.
"Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда мы сбили тот воздушный шар с двумя вагонами, полными шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там есть. Нет, я серьезно. Это большое смущение для диктаторов, когда они не знают, что происходит", – заявил Байден.
Кроме того, президент США заявил, что Китай испытывает определенные "экономические трудности".
"Кстати, не беспокойтесь о Китае. Беспокойтесь о Китае, но не беспокоясь о Китае. Я действительно это имею в виду. Китай испытывает экономические трудности", - добавил он.
Несмотря на такие заявления, Джо Байден говорит, что следующим американским чиновником, посетившим КНР, может стать советник по климату Джон Керри.
- В понедельник, 19 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру. Джо Байден считает, что отношения между Соединенными Штатами и КНР находятся на " правильном пути ", а поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин привела к прогрессу
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