Об этом сообщает AP, – информирует Еспресо.TV.



"Он ( Путин, - ред.) военный преступник", - заявил Байден.

До сих пор Белый дом избегал такой формулировки, характеризуя действия России и ее лидера, заявляя, что "военное преступление" - это юридический термин, требующий исследования.

Но сегодня на вопрос журналиста, считает ли Путина военным преступником Байден однозначно ответил "да".

В своем выступлении сегодня президент США заметил, что российские войска в Украине бомбят больницы и держат врачей в заложниках. Он пообещал предоставлять Украине больше помощи, чтобы сразиться с Россией.



Байден также рассказал, что слушал выступление Зеленского в Белом доме. Он сказал: "Мы объединены в нашем отвращении к грубому наступлению Путина, и мы и дальше будем поддерживать их (Украину,- ред.), пока они борются за свою свободу, свою демократию, свое выживание".

Напомним, скамья подсудимых в Гааге ждет Путина и его преступников, - Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН.

16 марта в Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину.

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