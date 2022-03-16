Байден назвал Путина военным преступником
Это первое такое заявление из уст американского лидера со времен российского вторжения в Украину
Об этом сообщает AP, – информирует Еспресо.TV.
"Он ( Путин, - ред.) военный преступник", - заявил Байден.
До сих пор Белый дом избегал такой формулировки, характеризуя действия России и ее лидера, заявляя, что "военное преступление" - это юридический термин, требующий исследования.
Но сегодня на вопрос журналиста, считает ли Путина военным преступником Байден однозначно ответил "да".
В своем выступлении сегодня президент США заметил, что российские войска в Украине бомбят больницы и держат врачей в заложниках. Он пообещал предоставлять Украине больше помощи, чтобы сразиться с Россией.
Байден также рассказал, что слушал выступление Зеленского в Белом доме. Он сказал: "Мы объединены в нашем отвращении к грубому наступлению Путина, и мы и дальше будем поддерживать их (Украину,- ред.), пока они борются за свою свободу, свою демократию, свое выживание".
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