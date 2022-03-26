Байден назвал Путина "мясником"

Такое сравнение президент США использовал после разговора с украинскими беженцами в Варшаве, сообщает CNN, передает Еспрессо.TV.

На вопрос журналистов, о чем Байден думает, когда каждый день имеет дело с Путиным, президент США ответил: "Он мясник".

Во время короткой сессии вопросов и ответов на стадионе в Варшаве Байден рассказал, как он был в подобных местах в своей жизни, но сказал, что его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа".

Напомним, Байден в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Фото

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