Видеокомментарий американского лидера опубликовал сайт Белого дома, а текст его заявления приводит The Guardian.

Байден пообщался с журналистами после экстренной встречи с лидерами НАТО и G7 на Бали. Он заявил, что группа будет поддерживать Польшу в расследовании инцидента.

Байден отметил, что сначала хочет выяснить, "что произошло", а затем "определиться со следующим шагом".

Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России, он заявил: "Есть предварительная информация, противоречащая этому. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. Но, судя по траектории, маловероятно, что она была выпущена из России, но увидим".

Также президент США назвал "совершенно бессовестными" ракетные удары России по Украине.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В общей сложности украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

А президент Польши Анджей Дуда обсудил удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Впоследствии МИД Польши официально заявило об ударе ракетой производства РФ и вызвало российского посла.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.

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