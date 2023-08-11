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Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия"

11 августа, 2023 пятница
06:58
Мир Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал Китаю "бомбой замедленного действия" из-за слабого роста китайской экономики и экономических проблем в стране

Об этом он заявил во время политического сбора средств в штате Юта, цитирует Reuters .

"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", - сказал Байден.

Его замечания прозвучали вскоре после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Китай, направленный на стабилизацию отношений между странами. Пекин назвал их самыми низкими с момента установления официальных отношений в 1979 году. Также комментарии президента США напомнили другие, которые он сделал на другом сборе средств в июне. Тогда он назвал президента Китая Си Цзиньпина диктатором. Китай назвал эти слова провокацией.

Экономическая ситуация в Китае

Китайский потребительский сектор упал в дефляцию, заводские цены продолжают снижаться. По данным Reuters, в настоящее время КНР может вступить в эпоху гораздо более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработной платы. Это контрастирует с инфляцией в других странах.

  • 10 августа президент США Джо Байден подписал указ об ограничении инвестиций Соединенных Штатов в технологические компании из Китая.
Экономика
Китай
Джо Байден
США
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