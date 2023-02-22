Байден назвал "большой ошибкой" решение РФ приостановить участие в Договоре о стратегических вооружениях
Президент США Джо Байден считает решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях большой ошибкой
Об этом он сказал на саммите стран Бухарестской девятки в Варшаве, передает CNN.
Когда Байден спросил, что он думает о заявлении Путина, американский лидер ответил: "У меня нет времени".
Затем он совершил паузу и сказал "большая ошибка", прежде чем пойти сфотографироваться с другими лидерами.
Бухарестская девятка была сформирована в 2015 году после российской аннексии Крыма, в нее входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.
- 21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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