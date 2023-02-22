Об этом он сказал на саммите стран Бухарестской девятки в Варшаве, передает CNN.

Когда Байден спросил, что он думает о заявлении Путина, американский лидер ответил: "У меня нет времени".

Затем он совершил паузу и сказал "большая ошибка", прежде чем пойти сфотографироваться с другими лидерами.

Бухарестская девятка была сформирована в 2015 году после российской аннексии Крыма, в нее входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.