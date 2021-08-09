Байден назначил спецпосланника для переговоров с Германией по "Северному потоку-2"

Об этом сообщает американское издание Axios.

По информации источников журналистов издания Axios, Амос Хохштейн будет посланником Госдепартамента США по вопросам энергетики и станет заниматься реализацией соглашения по "Северному потоку-2" между Берлином и Вашингтоном.

Журналисты рассказывают, что Хохштейн был одним из главных противников российского газопровода "Северный поток-2", который даст Росии возможность обойти Украину и доставлять газ непосредственно в ФРГ.



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В издании отмечают, что их источники на капилолийських холмах, которые знают Хохштейна, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая кажется столь внутренне противоречит его репутации и позиции, поскольку трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".

Отметим, что в 2017-2020 годах Амос Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского Нафтогаза.