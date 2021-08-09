Байден назначил спецпосланника для переговоров с Германией по "Северному потоку-2"
Амос Хохштейн, близкий советник президента США Джо Байдена, назначен спецпосланником в Германию по "Северному потоку-2"
Об этом сообщает американское издание Axios.
По информации источников журналистов издания Axios, Амос Хохштейн будет посланником Госдепартамента США по вопросам энергетики и станет заниматься реализацией соглашения по "Северному потоку-2" между Берлином и Вашингтоном.
Журналисты рассказывают, что Хохштейн был одним из главных противников российского газопровода "Северный поток-2", который даст Росии возможность обойти Украину и доставлять газ непосредственно в ФРГ.
Читайте также: Главы комитетов парламентов 9 стран выступили против "Северного потока-2": они требуют ПДЧ в НАТО для Украины и перспективу членства в ЕС
В издании отмечают, что их источники на капилолийських холмах, которые знают Хохштейна, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая кажется столь внутренне противоречит его репутации и позиции, поскольку трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".
Отметим, что в 2017-2020 годах Амос Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского Нафтогаза.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток-2".
- Российский Газпром заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
- Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" не предусматривает никаких гарантий для Украины.
- Германия заявила о готовности к консультациям с Украиной относительно российского газопровода "Северный поток-2".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.36Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное