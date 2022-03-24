Байден намерен встретиться с украинскими беженцами в Польше
В пятницу, 25 марта, президент США Джо Байден должен посетить Польшу
Об этом она сказал на пресс-конференции в Брюсселе, пишет CNN.
"Я планирую попробовать увидеть этих людей (беженцев, – ред.), хотя, пожалуй, я не должен говорить, куда я иду. Я надеюсь, что я многих увижу", – сказал Байден.
Байден отметил, что посетил "много, много зон военных действий" и что понимает тяжелое положение мигрантов.
"Я был в лагерях беженцев. Я был в зонах боевых действий в течение последних 15 лет. Больше всего, на что ты смотришь, это то, что ты видишь этих маленьких детей, которые находятся в этих лагерях", – сказал он.
- Напомним, США примут до 100 тыс. беженцев из Украины, - AP
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