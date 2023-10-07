Байден намерен просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд, - The Telegraph

Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что президент США хочет решить проблему на следующие выборы, поскольку скептики-республиканцы продолжают создавать проблемы. А Белый дом разрабатывает планы обращения в Конгресс с просьбой выделить крупнейший пакет финансирования оружия и гуманитарной помощи на фоне опасений, что продолжающиеся споры по поводу расходов могут нанести ущерб президенту на выборах в следующем году. Размер пакета, по словам американских чиновников, может достигать 100 млрд долларов.

"Идею "большого пакета" решительно поддерживают многие в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был однозначный крупный законопроект, а затем не сталкиваться с ним до следующих выборов", - заявил источник The Telegraph.

Что известно о спорах в Конгрессе США о помощи Украине

1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне сенатом и палатой представителей конгресса Штатов. Такод он призвал республиканцев конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к блокированию работы правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что, несмотря на отсутствие решения в конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.

Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.