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OPINION

Байден намекнул Зеленскому на Ермака

18 июня, 2023 воскресенье
12:03
Мнение

Президент США заявил, что Украина должна соответствовать всем стандартам НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна соответствовать тем же стандартам, что и другие страны, чтобы вступить в НАТО. Отвечая на вопрос корреспондента Польского радио Марека Валкуского, способствовал ли бы он вступлению Украины в Североатлантический альянс, Джо Байден сказал, что нет.

Это ответ президенту Зеленскому на все призывы Банковой. Мало иметь желание и мощную армию. Надо, чтобы страна соответствовала требованиям НАТО.

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О чем идет речь? Например, о Ермаке, Татарове и Баканове, и о многом еще. И пора уже делать все для того, чтобы войти в НАТО.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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Джо Байден
Война с Россией
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