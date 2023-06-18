Байден намекнул Зеленскому на Ермака
Президент США заявил, что Украина должна соответствовать всем стандартам НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна соответствовать тем же стандартам, что и другие страны, чтобы вступить в НАТО. Отвечая на вопрос корреспондента Польского радио Марека Валкуского, способствовал ли бы он вступлению Украины в Североатлантический альянс, Джо Байден сказал, что нет.
Это ответ президенту Зеленскому на все призывы Банковой. Мало иметь желание и мощную армию. Надо, чтобы страна соответствовала требованиям НАТО.
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О чем идет речь? Например, о Ермаке, Татарове и Баканове, и о многом еще. И пора уже делать все для того, чтобы войти в НАТО.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
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